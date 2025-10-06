Amparo apreende 2 mil bebidas irregulares em operação

A Prefeitura de Amparo realizou, entre a noite de sexta-feira (3) e o sábado (4), a operação Drink Limpo, que mobilizou diversas secretarias municipais e órgãos de fiscalização para combater o comércio de bebidas adulteradas e falsificadas. A ação também resultou em uma prisão por tráfico de drogas.
Participaram da força-tarefa agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), Vigilância Sanitária, Fiscalização Fazendária, Códigos e Posturas, Procon-SP e Secretaria de Meio Ambiente. No total, cerca de 20 estabelecimentos foram vistoriados, com foco na checagem de bebidas importadas — as mais frequentemente falsificadas no país.
Durante as inspeções, foram recolhidas cerca de 2 mil bebidas vencidas ou sem data de validade, além do descarte de diversas cachaças artesanais sem registro ou comprovação de origem. Segundo a prefeitura, os produtos foram inutilizados para evitar riscos à saúde pública.
A operação também flagrou um caso de tráfico de entorpecentes, com um homem detido em flagrante. As ações ocorreram simultaneamente nas duas noites, com início às 18h, e contaram com oito guardas municipais e dez fiscais das secretarias envolvidas.
Em nota conjunta, as pastas participantes destacaram o sucesso da operação: “A ação atingiu os objetivos de fiscalização integrada e combate a ilícitos administrativos e criminais, contribuindo para a segurança e proteção do consumidor no município.”