Homem exibe órgão genital durante audiência em Campinas

Um episódio constrangedor marcou uma audiência virtual da 11ª Vara do Trabalho de Campinas, na última quinta-feira (2). Um dos participantes exibiu os órgãos genitais durante a sessão, aparentemente sem perceber que a câmera de seu dispositivo estava ligada. O momento foi registrado e vídeos circularam nas redes sociais logo após o término da reunião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo testemunhas, assim que a situação foi identificada, o homem foi imediatamente removido da sala virtual pela moderação. A magistrada que conduzia os trabalhos reagiu de forma surpresa e indignada ao perceber o ocorrido. “Acho que já vi tudo na minha vida. Não fechou a câmera. Para, não preciso viver isso”, afirmou a juíza, visivelmente abalada.

Após o episódio, a audiência foi retomada e concluída normalmente, sem novos incidentes. O caso gerou ampla repercussão e levantou discussões sobre etiqueta, conduta e segurança em ambientes virtuais de trabalho e reuniões judiciais.