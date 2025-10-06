Ciclista fica ferida após ser atropelada por carro na contramão

Uma ciclista foi atropelada e ficou em estado grave após ser atingida por um carro que, segundo testemunhas, trafegava na contramão e em alta velocidade na tarde de sábado (4), em Monte Mor. O acidente ocorreu nas proximidades do Bar do Macho, em um trecho urbano da cidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com relatos colhidos pela polícia, o motorista perdeu o controle do veículo antes de atingir a mulher, que pedalava pela via. O impacto foi violento, e a vítima ficou inconsciente no local, sendo socorrida por equipes de emergência.
A ciclista foi levada às pressas para o Hospital de Monte Mor, onde permanece internada em estado grave. O motorista envolvido no acidente não fugiu, prestou socorro imediato e acompanhou o atendimento dos socorristas.
O caso foi registrado no plantão policial da cidade, e as circunstâncias do acidente serão investigadas.