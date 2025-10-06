Justiça manda operadoras pagarem R$ 100 mil por patente

A 10ª Vara Cível de Campinas condenou empresas de telecomunicações e suas fornecedoras ao pagamento de indenização por danos morais e materiais após constatar a violação de uma patente de tecnologia antifraude usada em cartões de orelhão. Os inventores, titulares da patente, receberão R$ 50 mil cada por danos morais.

A tecnologia desenvolvida pelos autores introduzia um sistema de “células armadilha” no circuito dos cartões, mecanismo que impedia fraudes e a reutilização indevida de créditos. Segundo a ação, as empresas teriam utilizado o mesmo princípio técnico sem autorização ou licença.

As rés se defenderam afirmando que não fabricavam os cartões, apenas os adquiriam de terceiros; sustentaram ainda que a tecnologia usada era diferente e regularmente licenciada, além de questionarem a validade da patente por suposta falta de novidade.