Sumaré: corpo é encontrado em porta-malas de carro carbonizado

A Polícia Civil de Sumaré apura a morte de uma pessoa encontrada carbonizada dentro do porta-malas de um carro incendiado na noite de sábado, 4.
O veículo, um Fiat Stilo, foi localizado no cruzamento das ruas Osvaldo Ferreira e Jonathan Galdino da Silva, no bairro Parque Pavan.
De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio e, após apagar as chamas, encontrou o corpo completamente carbonizado no interior do automóvel.
O carro está registrado em nome de uma moradora de Hortolândia. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o veículo foi removido para o pátio, onde passará por análises mais detalhadas.
Até o momento, a vítima não foi identificada. O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré, e nenhuma prisão havia sido efetuada até a última atualização.