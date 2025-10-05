05 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Sumaré: corpo é encontrado em porta-malas de carro carbonizado

Reprodução/Corpo de Bombeiros
Carro foi encontrado carbonizado em cruzamento de ruas em Sumaré
Carro foi encontrado carbonizado em cruzamento de ruas em Sumaré

A Polícia Civil de Sumaré apura a morte de uma pessoa encontrada carbonizada dentro do porta-malas de um carro incendiado na noite de sábado, 4.

O veículo, um Fiat Stilo, foi localizado no cruzamento das ruas Osvaldo Ferreira e Jonathan Galdino da Silva, no bairro Parque Pavan.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio e, após apagar as chamas, encontrou o corpo completamente carbonizado no interior do automóvel.

O carro está registrado em nome de uma moradora de Hortolândia. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o veículo foi removido para o pátio, onde passará por análises mais detalhadas.

Até o momento, a vítima não foi identificada. O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré, e nenhuma prisão havia sido efetuada até a última atualização.

