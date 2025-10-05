Sumaré: corpo é encontrado em porta-malas de carro carbonizado

A Polícia Civil de Sumaré apura a morte de uma pessoa encontrada carbonizada dentro do porta-malas de um carro incendiado na noite de sábado, 4.

O veículo, um Fiat Stilo, foi localizado no cruzamento das ruas Osvaldo Ferreira e Jonathan Galdino da Silva, no bairro Parque Pavan.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio e, após apagar as chamas, encontrou o corpo completamente carbonizado no interior do automóvel.