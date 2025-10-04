Ônibus invade loja após motorista passar mal em Campinas

Um ônibus do transporte público municipal de Campinas invadiu a fachada de uma loja de fraldas na tarde de sexta-feira (3), no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. De acordo com a Setcamp (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas), o motorista, de 69 anos, sofreu um mal súbito e perdeu o controle do volante.

O acidente envolveu um ônibus da linha 345 e aconteceu no cruzamento da Rua Paula Bueno com a Rua Adalberto Maia. As informações foram confirmadas pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

O Resgate, do Corpo de Bombeiros, foi acionado por testemunhas. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa.