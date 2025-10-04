Acidente entre ônibus e moto na Anhanguera deixa um morto

Um motociclista de 47 anos morreu após colidir com a traseira de um ônibus na Rodovia Anhanguera (SP-330) na sexta-feira (3). O condutor da motocicleta trafegava pela faixa exclusiva para ônibus no momento do acidente.

A colisão frontal foi fatal e o homem morreu ainda no local. O fato interditou parcialmente a via e causou retenção de tráfego no sentido capital. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para os procedimentos cabíveis e investiga as circunstâncias exatas do acidente.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre horário e local do velório e enterro.