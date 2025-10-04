04 de outubro de 2025
DE NOVO

Procurado pela Justiça, adolescente é apreendido vendendo drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar

Uma equipe policial em patrulhamento pela Avenida Soma, no bairro Vila Soma, em Sumaré, efetuou a prisão de dois indivíduos e apreendeu uma grande quantidade de drogas e dinheiro. Um dos flagrados é um adolescente que era procurado pela Justiça e tinha um mandado de apreensão em aberto.

Ao avistarem os suspeitos manuseando sacolas com aparência de drogas, os policiais procederam com a abordagem. Imediatamente, os dois homens se deitaram no chão e disseram "perdi, senhor". Dentro das sacolas, os agentes encontraram:

· 92 porções de maconha

· 91 porções de cocaína

· 43 porções de crack

· 11 porções de "Ice"

· R$ 726,10 em dinheiro

· Dois aparelhos celulares

Na revista pessoal, um dos abordados tinha mais duas porções de drogas (maconha e crack) em suas roupas, enquanto o outro portava R$ 3,50.

Confissão e Mandado de Prisão

Um dos suspeitos confessou à polícia a prática de tráfico de drogas no local, afirmando que lucrava cerca de R$ 300 por dia com a venda dos entorpecentes. No entanto, em seguida, alegou que era usuário e havia acabado de chegar ao local para comprar drogas.

Após contato com o pai do menor, ambos foram conduzidos à delegacia. No plantão policial, foi constatado que o adolescente possuía um mandado de busca e apreensão em aberto contra si.

O maior de idade foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O adolescente, além de ser autuado pelo mesmo crime, foi apreendido devido ao mandado judicial existente. Um boletim de ocorrência foi registrado para documentar todos os fatos.

