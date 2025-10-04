Procurado pela Justiça, adolescente é apreendido vendendo drogas

Uma equipe policial em patrulhamento pela Avenida Soma, no bairro Vila Soma, em Sumaré, efetuou a prisão de dois indivíduos e apreendeu uma grande quantidade de drogas e dinheiro. Um dos flagrados é um adolescente que era procurado pela Justiça e tinha um mandado de apreensão em aberto.

Ao avistarem os suspeitos manuseando sacolas com aparência de drogas, os policiais procederam com a abordagem. Imediatamente, os dois homens se deitaram no chão e disseram "perdi, senhor". Dentro das sacolas, os agentes encontraram:

· 92 porções de maconha