Procurado pela Justiça, adolescente é apreendido vendendo drogas

Uma equipe policial em patrulhamento pela Avenida Soma, no bairro Vila Soma, em Sumaré, efetuou a prisão de dois indivíduos e apreendeu uma grande quantidade de drogas e dinheiro. Um dos flagrados é um adolescente que era procurado pela Justiça e tinha um mandado de apreensão em aberto.
Ao avistarem os suspeitos manuseando sacolas com aparência de drogas, os policiais procederam com a abordagem. Imediatamente, os dois homens se deitaram no chão e disseram "perdi, senhor". Dentro das sacolas, os agentes encontraram:
· 92 porções de maconha
· 91 porções de cocaína
· 43 porções de crack
· 11 porções de "Ice"
· R$ 726,10 em dinheiro
· Dois aparelhos celulares
Na revista pessoal, um dos abordados tinha mais duas porções de drogas (maconha e crack) em suas roupas, enquanto o outro portava R$ 3,50.
Confissão e Mandado de Prisão
Um dos suspeitos confessou à polícia a prática de tráfico de drogas no local, afirmando que lucrava cerca de R$ 300 por dia com a venda dos entorpecentes. No entanto, em seguida, alegou que era usuário e havia acabado de chegar ao local para comprar drogas.
Após contato com o pai do menor, ambos foram conduzidos à delegacia. No plantão policial, foi constatado que o adolescente possuía um mandado de busca e apreensão em aberto contra si.
O maior de idade foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O adolescente, além de ser autuado pelo mesmo crime, foi apreendido devido ao mandado judicial existente. Um boletim de ocorrência foi registrado para documentar todos os fatos.