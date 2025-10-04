04 de outubro de 2025
Sampi Campinas
Logo Sampi
INVESTIGADO

Empresário 'rival' é acusado de incendiar academia de Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Academia ficou parcialmente destruída
Academia ficou parcialmente destruída

Um caso de suposta rivalidade empresarial resultou em um incêndio criminoso em uma academia de CrossFit, em Mogi Guaçu. De acordo com a Polícia Civil, o proprietário de um estabelecimento concorrente é o principal investigado pelo ataque, que ocorreu no final de setembro.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, foram elucidadas em poucos dias, culminando no cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o suspeito.

O que aconteceu

· O Crime: No dia 30 de setembro de 2025, um homem invadiu a CrossFit Mogi Guaçu e ateou fogo deliberadamente no local. O incêndio causou danos significativos à estrutura e aos equipamentos da academia.

· A Investigação: As diligências da Polícia Civil identificaram rapidamente o suspeito: Marcelo Costa Mattos, que é dono de uma academia concorrente na região.

· A Motivação: De acordo com as apurações, o crime foi motivado por desavenças anteriores entre o investigado e a vítima, sugerindo uma tentativa de sabotagem comercial.

· Ação Policial: policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no Centro de Mogi Mirim, e em sua própria academia, no Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. Os objetos serão periciados para buscar provas que liguem o investigado ao crime de incêndio.

A reportagem não conseguiu contato com o acusado. A matéria segue aberta e será atualizada caso haja um posicionamento.

