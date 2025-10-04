Empresário 'rival' é acusado de incendiar academia de Mogi Guaçu

Um caso de suposta rivalidade empresarial resultou em um incêndio criminoso em uma academia de CrossFit, em Mogi Guaçu. De acordo com a Polícia Civil, o proprietário de um estabelecimento concorrente é o principal investigado pelo ataque, que ocorreu no final de setembro.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, foram elucidadas em poucos dias, culminando no cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o suspeito.

O que aconteceu