Fim de semana terá mudanças no tempo e previsão é de chuva na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Sábado tem previsão de chuva na região
Neste fim de semana, os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) vivenciarão dois cenários climáticos completamente diferentes. Enquanto o sábado (4) será mais ameno, com temperaturas máximas de 28°C e previsão de chuva, o domingo (5) será marcado pelo retorno do calor intenso, com os termômetros podendo atingir os 32°C.

A mudança brusca entre os dois dias chama a atenção dos meteorologistas. No sábado, o tempo instável trará chuvas isoladas e um alívio temporário nas temperaturas. Já no domingo, as condições mudam radicalmente: o céu ficará completamente sem nuvens, a umidade relativa do ar diminuirá significativamente e os ventos permanecerão calmos.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

