Acidente em rodovia de Campinas matou influencer de 27 anos

A influencer Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, foi identificada como a vítima fatal do grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (3) na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas. O carro em que ela estava capotou por volta das 5h da manhã, na altura da Estrada Velha de Indaiatuba, e ficou completamente destruído.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Rafaela, que não usava cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo e morreu ainda no local, apesar das tentativas de reanimação feitas por equipes de resgate. Uma passageira foi socorrida consciente e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde permanece internada.

Rafaela era conhecida nas redes sociais, onde reunia mais de 17 mil seguidores no Instagram. Ela compartilhava sua rotina de maternidade, treinos e viagens ao lado da filha. A jovem também ganhou destaque por ter namorado a jogadora da Seleção Brasileira e atual atleta do Manchester City, Kerolin, que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente e precisou ser amparada.