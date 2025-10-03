03 de outubro de 2025
FIQUE ATENTO

Poda de árvore fecha rua do Cambuí no domingo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Rua Dr. Guilherme da Silva terá bloqueio no domingo para poda de árvore; desvios já foram definidos pela Emdec.
Rua Dr. Guilherme da Silva terá bloqueio no domingo para poda de árvore; desvios já foram definidos pela Emdec.

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar, neste domingo (5/10), um trecho da rua Dr. Guilherme da Silva, no Cambuí. O bloqueio será realizado das 8h30 às 17h, no segmento entre a rua MMDC e a avenida Júlio de Mesquita.

A interdição é necessária para que o Departamento de Parques e Jardins (DPJ) realize a poda de uma tipuana, com redução de copa. Durante os trabalhos, o acesso local para moradores e comerciantes será mantido.

Além do fechamento principal, haverá pré-bloqueios nos cruzamentos da rua Dr. Guilherme da Silva com a rua Coronel Quirino e da rua José Guatemozin Nogueira com a avenida Coronel Silva Telles.

Desvios

A Emdec programou rotas alternativas e terá agentes orientando o tráfego e o transporte coletivo:

  • Veículos particulares: pela rua Coronel Quirino, rua Dona Presciliana Soares e avenida Júlio de Mesquita.
  • Ônibus da linha 381 (Shopping Dom Pedro / Shopping Iguatemi): rua MMDC, avenida Coronel Silva Telles, rua Santa Cruz, rua Olavo Bilac e avenida Júlio de Mesquita. Não haverá mudanças em pontos de parada.

