Poda de árvore fecha rua do Cambuí no domingo

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar, neste domingo (5/10), um trecho da rua Dr. Guilherme da Silva, no Cambuí. O bloqueio será realizado das 8h30 às 17h, no segmento entre a rua MMDC e a avenida Júlio de Mesquita.
A interdição é necessária para que o Departamento de Parques e Jardins (DPJ) realize a poda de uma tipuana, com redução de copa. Durante os trabalhos, o acesso local para moradores e comerciantes será mantido.
Além do fechamento principal, haverá pré-bloqueios nos cruzamentos da rua Dr. Guilherme da Silva com a rua Coronel Quirino e da rua José Guatemozin Nogueira com a avenida Coronel Silva Telles.
Desvios
A Emdec programou rotas alternativas e terá agentes orientando o tráfego e o transporte coletivo:
- Veículos particulares: pela rua Coronel Quirino, rua Dona Presciliana Soares e avenida Júlio de Mesquita.
- Ônibus da linha 381 (Shopping Dom Pedro / Shopping Iguatemi): rua MMDC, avenida Coronel Silva Telles, rua Santa Cruz, rua Olavo Bilac e avenida Júlio de Mesquita. Não haverá mudanças em pontos de parada.