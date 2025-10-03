Campinas inicia multivacinação para crianças e jovens na segunda

A Secretaria de Saúde de Campinas inicia nesta segunda-feira (6) a Campanha de Multivacinação 2025, voltada para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Nesta edição, também serão aplicadas doses contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos. A mobilização segue até o fim de outubro e faz parte da ação nacional do Ministério da Saúde.

O público-alvo estimado na cidade é de 190,8 mil crianças e adolescentes. A meta é verificar a caderneta vacinal e atualizar doses atrasadas ou em falta. Entre os imunizantes disponíveis estão vacinas contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, poliomielite, hepatites A e B, meningites, difteria, tétano, coqueluche, rotavírus, gripe e febre amarela. As vacinas contra dengue e BCG são aplicadas apenas em unidades básicas.

A campanha terá ainda ações especiais no Dia das Crianças (12/10), no Parque Ecológico Monsenhor José Salim, com a corrida e caminhada “#Juntos contra a Pólio”, e no Kartódromo do Taquaral, com atividades de vacinação e lazer.