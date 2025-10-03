Operação Inverno bate recorde com 12 mil atendimentos em Campinas

A Operação Inverno 2025 foi encerrada em Campinas com números recordes de atendimentos à população em situação de rua. Entre maio e setembro, a ação somou 12.444 atendimentos, a distribuição de 23.853 cobertores e 1.591 acolhimentos realizados no Serviço de Atendimento Municipal de Inclusão e Moradia (Samim), o albergue municipal.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, o resultado demonstra a força da política pública aliada à solidariedade. “Superamos todos os nossos recordes porque priorizamos o cuidado com quem mais precisa, especialmente nos dias mais frios. O acolhimento digno é uma escolha política, e nossa gestão tem reafirmado esse compromisso todos os dias”, afirmou.

Os picos da operação ocorreram no fim de setembro, quando 856 pessoas foram atendidas em uma semana e 1.559 cobertores foram distribuídos. O recorde de acolhimentos no Samim foi registrado entre 26 de maio e 1º de junho, com 115 pessoas dormindo no albergue.