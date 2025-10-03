Campinas cria programa de recadastramento imobiliário

A Prefeitura de Campinas enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que institui o Programa de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento e Regularização Cadastral e Tributária. A proposta busca corrigir distorções no Cadastro Imobiliário Fiscal e estimular a atualização voluntária por parte dos contribuintes.
Segundo o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, a medida vai permitir que ampliações, reformas e benfeitorias realizadas sem comunicação oficial sejam regularizadas. “Nosso objetivo é estimular a regularização voluntária e ao mesmo tempo assegurar a arrecadação do IPTU e da Taxa de Lixo, sem o aumento ou a criação de novos impostos”, afirmou.
Com a aprovação da lei, proprietários de imóveis com divergências serão notificados por e-mail ou carta, acompanhados da foto aérea que originou a constatação. O contribuinte terá um prazo para atualizar os dados no SiRi Geo (Sistema de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento). Quem fizer a atualização no prazo ficará isento de multas e juros; penalidades serão aplicadas apenas em caso de descumprimento.
O processo envolverá etapas como captura de imagens aéreas, comparação com o cadastro atual, identificação de divergências, notificação dos contribuintes e cálculo de tributos retroativos.
Em 2025, Campinas emitiu mais de 515 mil carnês de IPTU, distribuídos entre casas (171,6 mil), apartamentos (155,6 mil), terrenos (82,9 mil), vagas de garagem (63,4 mil), imóveis não residenciais (36,3 mil) e mistos (5,1 mil). Para a administração, a atualização é fundamental para garantir justiça tributária, evitando que contribuintes regulares arquem com distorções geradas por imóveis não declarados corretamente.