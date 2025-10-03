Campinas cria programa de recadastramento imobiliário

A Prefeitura de Campinas enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que institui o Programa de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento e Regularização Cadastral e Tributária. A proposta busca corrigir distorções no Cadastro Imobiliário Fiscal e estimular a atualização voluntária por parte dos contribuintes.

Segundo o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, a medida vai permitir que ampliações, reformas e benfeitorias realizadas sem comunicação oficial sejam regularizadas. “Nosso objetivo é estimular a regularização voluntária e ao mesmo tempo assegurar a arrecadação do IPTU e da Taxa de Lixo, sem o aumento ou a criação de novos impostos”, afirmou.

Com a aprovação da lei, proprietários de imóveis com divergências serão notificados por e-mail ou carta, acompanhados da foto aérea que originou a constatação. O contribuinte terá um prazo para atualizar os dados no SiRi Geo (Sistema de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento). Quem fizer a atualização no prazo ficará isento de multas e juros; penalidades serão aplicadas apenas em caso de descumprimento.