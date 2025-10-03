Legumes caem 11,9% e puxam baixa de preços na Ceasa

Os preços dos legumes recuaram 11,9% no levantamento do Sacolômetro da Ceasa Campinas, referente ao período de 22 a 29 de setembro. O maior destaque foi a vagem macarrão, que caiu 43,3% e passou a custar R$ 6,54 o quilo.

De acordo com o técnico de Mercado e Agricultura da Ceasa, Paulo Palma, a queda está ligada ao aumento da oferta após um período de escassez. “A oferta de legumes estava bem restrita, mas agora começa a aumentar”, explicou. Produtos como jiló (-23,1%), pimentão verde (-22,2%), chuchu (-20,0%) e pepino caipira (-18,8%) também registraram fortes reduções.

Frutas em queda

As frutas brasileiras recuaram 7,4%, com destaque para o maracujá azedo, que caiu 21,4% e passou a custar R$ 10,00/kg. O mamão havaiano caiu 20% (R$ 5,00/kg), o morango recuou 16,7% (R$ 12,50/kg), o limão tahiti teve queda de 11,5% (R$ 5,75/kg) e a melancia ficou 10% mais barata (R$ 2,25/kg).