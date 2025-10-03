HC da Unicamp recebe antídoto contra intoxicação por metanol

O Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas, já recebeu o antídoto para o tratamento de pacientes intoxicados por metanol. A medida faz parte da estratégia da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que distribuiu 2 mil novas ampolas de álcool etílico absoluto para os centros de referência do Estado, além de outras 500 já em estoque.

Na região, a Secretaria de Saúde de Campinas emitiu um alerta às unidades de saúde públicas e privadas para reforçar a identificação, o tratamento e a notificação de possíveis casos. O documento orienta que, diante de qualquer suspeita, os profissionais comuniquem imediatamente a Vigilância em Saúde municipal e o Ciatox da Unicamp, responsável pela discussão clínica e exames específicos.

Apesar das medidas preventivas, não há registros de casos suspeitos de intoxicação por metanol em Campinas até o momento. O reforço na estrutura estadual também inclui agilidade nos exames: amostras de sangue ou urina coletadas em situações suspeitas serão analisadas em até uma hora pelo Laboratório de Toxicologia Analítica Forense da USP de Ribeirão Preto, referência na detecção da substância.