Adolescente é flagrado traficando em Mogi Guaçu e acaba solto

Um adolescente de 17 anos foi flagrado pela Polícia Militar praticando tráfico de drogas na Praça Fernando de Noronha, no Jardim Itacolomy, em Mogi Guaçu. Ele foi apreendido em flagrante, mas acabou liberado após o registro da ocorrência, ficando sob responsabilidade da mãe.

Durante patrulhamento, os policiais perceberam o jovem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Na revista, encontraram duas pedras de crack e R$ 10 em dinheiro. Já em uma busca no local onde o adolescente estava agachado, foram localizadas mais 30 pedras de crack e 11 microtubos de cocaína.

Segundo a PM, o próprio adolescente confessou que estava no local para vender drogas. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado.