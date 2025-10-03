Operação em bares e adegas apreende produtos e dois são detidos

A Prefeitura de Monte Mor realizou a Operação Lacre Violado, com foco na fiscalização de bebidas alcoólicas vendidas em bares e adegas do município. A ação foi conduzida pela Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com a Secretaria de Saúde e a Polícia Civil.

O trabalho foi motivado pelo registro de mortes em cidades brasileiras associadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol. Durante as inspeções, apenas uma adega, localizada na Avenida Ayrton Senna, estava aberta. No local, foram apreendidos produtos ilegais, mas não houve identificação de bebidas alcoólicas de origem suspeita. Dois homens foram detidos.

“O trabalho de fiscalização é fundamental para proteger a saúde da nossa população. A Operação Lacre Violado é uma medida preventiva importante diante dos riscos que bebidas adulteradas representam”, afirmou o secretário de Saúde de Monte Mor, Dr. Wagner Tegon.