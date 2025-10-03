03 de outubro de 2025
ACIDENTE

Criança é atropelada por moto ao atravessar rua em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Acidente ocorreu na Avenida Ana Teresa Cecon Breda; vítima foi levada ao Hospital Mário Covas.
Uma criança foi atropelada por uma motocicleta na Avenida Ana Teresa Cecon Breda, em Hortolândia, enquanto atravessava a via acompanhada da mãe. O acidente foi registrado no plantão policial da cidade.

De acordo com testemunhas, a moto seguia pelo corredor entre os veículos quando atingiu a vítima. O condutor afirmou aos policiais que não conseguiu ver as pedestres e, após a colisão, parou para prestar socorro.

A criança sofreu ferimentos na perna esquerda e foi levada ao Hospital Municipal Mário Covas, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado pelas autoridades.

