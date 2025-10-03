Criança é atropelada por moto ao atravessar rua em Hortolândia

Uma criança foi atropelada por uma motocicleta na Avenida Ana Teresa Cecon Breda, em Hortolândia, enquanto atravessava a via acompanhada da mãe. O acidente foi registrado no plantão policial da cidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com testemunhas, a moto seguia pelo corredor entre os veículos quando atingiu a vítima. O condutor afirmou aos policiais que não conseguiu ver as pedestres e, após a colisão, parou para prestar socorro.
A criança sofreu ferimentos na perna esquerda e foi levada ao Hospital Municipal Mário Covas, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado pelas autoridades.