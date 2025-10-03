Suspeito de roubo é atropelado por vítima e preso pela GM

Um suspeito de tentativa de roubo de veículo foi atropelado pela própria vítima e, em seguida, alvo de disparos da Guarda Municipal na madrugada desta quinta-feira, próximo ao Terminal BRT Mercado, em Campinas.

Segundo a corporação, quatro homens tentavam arrombar um carro na Rua Dr. Mascarenhas quando foram surpreendidos por uma viatura. Três fugiram a pé, mas um deles insistiu na ação, sendo atingido por uma manobra do motorista.

Ainda conforme os guardas, o suspeito fez menção de apontar uma arma e foi alvo de disparos, mas não chegou a ser atingido. Ele tentou fugir pelo terminal, sendo capturado a 400 metros do local. A vítima também foi localizada e levada ao 1º DP.