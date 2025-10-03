03 de outubro de 2025
TENTATIVA DE ROUBO

Suspeito de roubo é atropelado por vítima e preso pela GM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O suspeito foi levado à UPA São José para atendimento médico, onde não foram constatadas lesões graves decorrentes do atropelamento ou do confronto.

Um suspeito de tentativa de roubo de veículo foi atropelado pela própria vítima e, em seguida, alvo de disparos da Guarda Municipal na madrugada desta quinta-feira, próximo ao Terminal BRT Mercado, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, quatro homens tentavam arrombar um carro na Rua Dr. Mascarenhas quando foram surpreendidos por uma viatura. Três fugiram a pé, mas um deles insistiu na ação, sendo atingido por uma manobra do motorista.

Ainda conforme os guardas, o suspeito fez menção de apontar uma arma e foi alvo de disparos, mas não chegou a ser atingido. Ele tentou fugir pelo terminal, sendo capturado a 400 metros do local. A vítima também foi localizada e levada ao 1º DP.

O homem passou por atendimento na UPA São José, sem ferimentos graves, e foi reconduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Os outros três envolvidos seguem foragidos.

