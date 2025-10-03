Cambuí e Proença entram na lista de risco da dengue em Campinas

A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou, nesta quinta-feira (2), a 39ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, que aponta 22 bairros com intensificação das ações contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Entre os bairros listados estão Cambuí e Jardim Proença, além de outras regiões como Centro, Parque São Martinho, Vila Campos Sales, Parque Universitário de Viracopos e Núcleo Habitacional Vida Nova. A seleção foi feita pela equipe técnica da secretaria, que considera critérios como incidência de casos, densidade populacional e dificuldade de acesso a imóveis.

Segundo a Prefeitura, o alerta também se estende aos bairros vizinhos, já que o mosquito pode se deslocar facilmente e atingir outras áreas. A recomendação é que toda a população mantenha os cuidados de prevenção, como eliminar água parada em pneus, vasos de plantas, lajes, calhas e outros recipientes que sirvam de criadouros.