Viracopos é 2º aeroporto mais pontual do mundo em sua categoria

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi apontado como o segundo mais pontual do mundo entre os terminais de médio porte, segundo o relatório On-Time Performance Monthly Report, divulgado pela consultoria internacional Cirium. O estudo reconhece a eficiência operacional e coloca 12 aeroportos brasileiros entre os destaques globais.
Viracopos registrou 93,22% de pontualidade, superando a média mundial de 81,4%. A classificação considera aeroportos com capacidade anual entre 15 milhões e 25 milhões de assentos. Além de Campinas, outros terminais nacionais como Brasília, Confins e Galeão também figuram entre os mais pontuais.
O relatório da Cirium avalia apenas aeroportos que tenham pelo menos 90% dos voos rastreados com informações reais de partida e chegada. A pontualidade é medida pela proporção de voos que decolam dentro do horário previsto, garantindo comparabilidade internacional.
Para o diretor de Operações de Viracopos, Marco Beme, o resultado reforça o padrão de qualidade do terminal:
“Esses resultados consolidam Viracopos e outros aeroportos brasileiros como referência em pontualidade, refletindo a eficiência das operações e o constante aprimoramento dos serviços oferecidos aos passageiros”, afirmou.
O terminal já havia aparecido em rankings anteriores: em 2024, ocupou o 8º lugar mundial na mesma categoria, e em 2018 foi considerado o 3º mais pontual na faixa de 5 a 10 milhões de passageiros por ano, em levantamento da consultoria OAG.