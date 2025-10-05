Viracopos é 2º aeroporto mais pontual do mundo em sua categoria

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi apontado como o segundo mais pontual do mundo entre os terminais de médio porte, segundo o relatório On-Time Performance Monthly Report, divulgado pela consultoria internacional Cirium. O estudo reconhece a eficiência operacional e coloca 12 aeroportos brasileiros entre os destaques globais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Viracopos registrou 93,22% de pontualidade, superando a média mundial de 81,4%. A classificação considera aeroportos com capacidade anual entre 15 milhões e 25 milhões de assentos. Além de Campinas, outros terminais nacionais como Brasília, Confins e Galeão também figuram entre os mais pontuais.

O relatório da Cirium avalia apenas aeroportos que tenham pelo menos 90% dos voos rastreados com informações reais de partida e chegada. A pontualidade é medida pela proporção de voos que decolam dentro do horário previsto, garantindo comparabilidade internacional.