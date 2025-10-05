Corredor Dom Pedro tem 260 focos de queimadas em 3 meses

O Corredor Dom Pedro de rodovias registrou 260 focos de queimadas entre julho e setembro deste ano, número 20% superior ao mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados pela Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela malha viária.

Para agilizar o combate às chamas, a concessionária implementou duas medidas. A primeira foi o reaproveitamento da água de chuva, armazenada em cisternas das praças de pedágio, com capacidade de 40 mil litros, para o reabastecimento dos caminhões-pipa. Antes, o processo dependia apenas da base de Nazaré Paulista (km 56 da D. Pedro I) ou de empresas parceiras.

“Ter estes pontos de reabastecimento deixa o processo bem mais rápido. Também há um ganho ambiental, já que estocamos água no período das chuvas para uso na estiagem”, destacou o gerente de Operações da concessionária, Murilo Perez.