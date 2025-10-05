Corredor Dom Pedro tem 260 focos de queimadas em 3 meses

O Corredor Dom Pedro de rodovias registrou 260 focos de queimadas entre julho e setembro deste ano, número 20% superior ao mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados pela Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela malha viária.
Para agilizar o combate às chamas, a concessionária implementou duas medidas. A primeira foi o reaproveitamento da água de chuva, armazenada em cisternas das praças de pedágio, com capacidade de 40 mil litros, para o reabastecimento dos caminhões-pipa. Antes, o processo dependia apenas da base de Nazaré Paulista (km 56 da D. Pedro I) ou de empresas parceiras.
“Ter estes pontos de reabastecimento deixa o processo bem mais rápido. Também há um ganho ambiental, já que estocamos água no período das chuvas para uso na estiagem”, destacou o gerente de Operações da concessionária, Murilo Perez.
Outra medida foi a adaptação dos veículos de inspeção, que agora atuam como “mini-pipas”, com capacidade para 400 litros de água e abafadores, o que garante até 20 minutos de ação em pequenos focos. Nos casos mais graves, o trabalho recebe apoio do Corpo de Bombeiros.
As queimadas representam risco direto à segurança viária, já que a fumaça reduz a visibilidade dos motoristas e pode provocar acidentes graves, além de afugentar animais para as pistas.
Apesar do aumento registrado no último trimestre, o acumulado de 2025 aponta redução de 27% nas queimadas em relação ao mesmo período de 2024: foram 390 casos neste ano contra 528 no ano passado.