Campinas zera fila por consultas oftalmológicas no SUS

A Secretaria de Saúde de Campinas anunciou que não há mais fila de espera para consultas oftalmológicas no SUS municipal. A fila, que em setembro de 2024 somava 14.537 pacientes, foi zerada após a adoção de medidas de reestruturação e ampliação da oferta de atendimentos.

Segundo a pasta, a média mensal de consultas chegou a 3 mil em 2025, um aumento de 50% em relação ao ano anterior, quando eram ofertadas 2 mil vagas por mês. Em setembro deste ano, o número de pacientes à espera havia caído para 2.461, até que a fila foi totalmente eliminada.

A reorganização do atendimento foi possível após a revisão dos processos de trabalho das unidades de saúde e a criação da Diretoria de Regulação, em 2023, que trouxe mais eficiência aos agendamentos e reduziu perdas de consultas. Outro ponto decisivo foi a contratação de quatro novos médicos oftalmologistas, que possibilitou a ampliação dos serviços no Centro de Exames e Especialidades Médicas (CEEM), no Centro da cidade.