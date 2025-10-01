Unicamp reserva vagas para trans em processo seletivo do Enem

A Unicamp abriu nesta quarta-feira (1º) as inscrições para o Enem-Unicamp 2026, com uma novidade: parte das 425 vagas será destinada a pessoas trans, travestis e não binárias. O processo seletivo considera exclusivamente a nota do Enem 2025 e também contempla candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, além de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Para concorrer às vagas reservadas a pessoas trans, os candidatos devem fazer autodeclaração, conforme o artigo 14-K da Deliberação CONSU-A-032/2017, preencher o campo específico no formulário de inscrição e anexar um relato de vida — modelo disponível no Manual do Enem 2026 — com a descrição da trajetória de transição de gênero e do processo de afirmação da identidade.

Esse material será avaliado por uma Comissão de Verificação da Comvest, composta por docente, discente e funcionário, com representação da Comissão de Gênero e Sexualidade da DEDH. Pelo menos um dos integrantes deverá ser trans, travesti ou não binário. O resultado preliminar da análise será divulgado em 24 de novembro de 2025 na área logada do candidato, no site da Comvest.