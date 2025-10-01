Unicamp reserva vagas para trans em processo seletivo do Enem

A Unicamp abriu nesta quarta-feira (1º) as inscrições para o Enem-Unicamp 2026, com uma novidade: parte das 425 vagas será destinada a pessoas trans, travestis e não binárias. O processo seletivo considera exclusivamente a nota do Enem 2025 e também contempla candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, além de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
Para concorrer às vagas reservadas a pessoas trans, os candidatos devem fazer autodeclaração, conforme o artigo 14-K da Deliberação CONSU-A-032/2017, preencher o campo específico no formulário de inscrição e anexar um relato de vida — modelo disponível no Manual do Enem 2026 — com a descrição da trajetória de transição de gênero e do processo de afirmação da identidade.
Esse material será avaliado por uma Comissão de Verificação da Comvest, composta por docente, discente e funcionário, com representação da Comissão de Gênero e Sexualidade da DEDH. Pelo menos um dos integrantes deverá ser trans, travesti ou não binário. O resultado preliminar da análise será divulgado em 24 de novembro de 2025 na área logada do candidato, no site da Comvest.
As inscrições seguem até 20 de outubro, no endereço www.comvest.unicamp.br. A taxa é de R$ 45, com pagamento até o dia 21, mas isentos no Vestibular Unicamp 2026 também têm isenção nesta seleção. Cada inscrito pode escolher até dois cursos.
O processo prevê até cinco chamadas de matrícula online, seguindo o mesmo calendário do Vestibular Unicamp. A primeira convocação será em 23 de janeiro de 2026, com matrículas nos dias 26 e 27 de janeiro.