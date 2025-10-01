PM encontra 'bingo clandestino' em restaurante de Campinas

A Polícia Militar flagrou, na manhã desta quarta-feira (1º), uma estrutura clandestina de jogos de azar em funcionamento dentro de um restaurante no Jardim Florence, em Campinas. A ação ocorreu após denúncia de um homem que aguardava os policiais em frente ao estabelecimento.. Ele relatou que o pai havia perdido toda a aposentadoria em apostas ilegais realizadas no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a vistoria, os policiais encontraram seis máquinas caça-níquel, sendo cinco ligadas e uma desligada, além de três máquinas de cartão usadas para registrar apostas do jogo do bicho. No momento da abordagem havia um jogador, que foi ouvido como testemunha, e uma representante do restaurante, que também foi conduzida à delegacia.



Divulgação/PM