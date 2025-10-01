01 de outubro de 2025
JOGOS DE AZAR

PM encontra 'bingo clandestino' em restaurante de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Polícia flagra seis máquinas caça-níquel e jogo do bicho em restaurante do Jardim Florence.
A Polícia Militar flagrou, na manhã desta quarta-feira (1º), uma estrutura clandestina de jogos de azar em funcionamento dentro de um restaurante no Jardim Florence, em Campinas. A ação ocorreu após denúncia de um homem que aguardava os policiais em frente ao estabelecimento.. Ele relatou que o pai havia perdido toda a aposentadoria em apostas ilegais realizadas no local.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a vistoria, os policiais encontraram seis máquinas caça-níquel, sendo cinco ligadas e uma desligada, além de três máquinas de cartão usadas para registrar apostas do jogo do bicho. No momento da abordagem havia um jogador, que foi ouvido como testemunha, e uma representante do restaurante, que também foi conduzida à delegacia.


Divulgação/PM

A perícia foi acionada e isolou o espaço para coleta de provas. Todos os envolvidos foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional, que dará sequência aos procedimentos legais.

