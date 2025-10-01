Saiba os sintomas de intoxicação por metanol

O Governo de São Paulo emitiu alerta à população sobre os riscos da intoxicação por metanol, substância presente em bebidas alcoólicas adulteradas e produtos como solventes e combustíveis. A orientação é procurar atendimento médico imediato ao surgirem sintomas, já que o socorro nas primeiras seis horas pode ser decisivo para evitar sequelas graves, como cegueira permanente, ou até a morte.

Entre os sinais iniciais, que podem aparecer em até seis horas após a ingestão, estão dor abdominal intensa, tontura, sonolência, náuseas, vômitos, confusão mental e queda de pressão. Entre seis e 24 horas, podem surgir visão turva, fotofobia, convulsões e coma, com risco de evolução para cegueira irreversível, insuficiência renal e até choque.

O Estado dispõe de três laboratórios habilitados para exames rápidos em casos suspeitos, localizados em Campinas, Botucatu e Ribeirão Preto, capazes de liberar resultados em até uma hora. Para dar suporte às equipes de saúde, os Centros de Assistência Toxicológica (Ciatox) oferecem orientação técnica especializada.