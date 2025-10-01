01 de outubro de 2025
ALERTA À POPULAÇÃO

Saiba os sintomas de intoxicação por metanol

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
Estado reforça importância de atendimento rápido para evitar cegueira ou morte em casos de ingestão de bebida adulterada.
Estado reforça importância de atendimento rápido para evitar cegueira ou morte em casos de ingestão de bebida adulterada.

O Governo de São Paulo emitiu alerta à população sobre os riscos da intoxicação por metanol, substância presente em bebidas alcoólicas adulteradas e produtos como solventes e combustíveis. A orientação é procurar atendimento médico imediato ao surgirem sintomas, já que o socorro nas primeiras seis horas pode ser decisivo para evitar sequelas graves, como cegueira permanente, ou até a morte.

Entre os sinais iniciais, que podem aparecer em até seis horas após a ingestão, estão dor abdominal intensa, tontura, sonolência, náuseas, vômitos, confusão mental e queda de pressão. Entre seis e 24 horas, podem surgir visão turva, fotofobia, convulsões e coma, com risco de evolução para cegueira irreversível, insuficiência renal e até choque.

O Estado dispõe de três laboratórios habilitados para exames rápidos em casos suspeitos, localizados em Campinas, Botucatu e Ribeirão Preto, capazes de liberar resultados em até uma hora. Para dar suporte às equipes de saúde, os Centros de Assistência Toxicológica (Ciatox) oferecem orientação técnica especializada.

