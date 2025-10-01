Campinas realiza 3,4 mil consultas oftalmológicas gratuitas

A Prefeitura de Campinas, em parceria com hospitais e clínicas, inicia nesta quarta-feira (1º) o mutirão Outubro Brilhante, que vai garantir 3.434 consultas oftalmológicas gratuitas ao longo do mês. Os atendimentos contemplam pacientes que aguardavam vagas pelo SUS Municipal e seguem calendário definido por cada instituição participante.
O Centro de Exames e Especialidades Médicas (CEEM) concentra a maior parte das consultas, com 1.416 atendimentos, entre adultos e crianças. O movimento também envolve o Instituto Penido Burnier, Hospital PUC-Campinas, São Leopoldo Mandic, Complexo Hospitalar Ouro Verde e o AME, além da clínica Holanda Oftalmologia, que oferecerá 30 exames de diagnóstico.
Um dos diferenciais da campanha é a entrega gratuita de óculos para crianças e adolescentes que receberem indicação médica, com doações de ópticas e fabricantes parceiros.
Criado em 2017, o Outubro Brilhante tem como foco a prevenção da cegueira e a conscientização sobre saúde ocular, reforçando o cuidado precoce para evitar complicações.