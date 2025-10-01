Unicamp rompe com instituto de Israel em protesto a ações em Gaza

A Unicamp anunciou nesta terça-feira (30) a rescisão unilateral do convênio de cooperação com o Instituto Tecnológico Technion, de Israel. A decisão foi comunicada pelo reitor Paulo Cesar Montagner durante sessão do Conselho Universitário (Consu), em meio a protestos de estudantes que acampavam em frente à Reitoria.

Segundo documento divulgado pela instituição, o reitor afirmou que a escalada das ações israelenses contra a população palestina transformou-se em uma “constante inaceitável de violações de direitos humanos e da dignidade humana”. Montagner ressaltou que a Unicamp já havia se manifestado em outras ocasiões contra a ofensiva em Gaza e que o rompimento representa a reafirmação do posicionamento da universidade “contrário ao genocídio da população palestina”.

O acordo com o Technion previa cooperação em pesquisas conjuntas e intercâmbio de estudantes e docentes, com reconhecimento de créditos acadêmicos. Com o rompimento, a Unicamp se alinha a outras universidades internacionais que decidiram se posicionar contra as ações de Israel e também reforça a posição oficial do governo brasileiro, que condena a ofensiva militar.