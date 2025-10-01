Espetáculo e oficina gratuitos agitam o Casarão em Campinas

O Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, recebe neste fim de semana o espetáculo “Moscou para Principiantes” e uma oficina de teatro, ambos gratuitos e promovidos pela Boneca Russa/Cia de Teatro. As apresentações acontecem no sábado (4), às 20h, e no domingo (5), às 18h. No sábado, o público poderá participar de um bate-papo com as artistas após a sessão.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A peça investiga os sentidos do trabalho no cotidiano, explorando com humor e poesia a relação entre obrigações, desejos e frustrações. Em cena, as atrizes Natacha Dias, Paula Arruda e Rita Grillo alternam-se entre personagens da obra “As Três Irmãs”, de Tchekhov, mulheres aposentadas que relembram suas memórias e as próprias atrizes refletindo sobre suas vidas.
A encenação mescla teatro, cinema e instalação artística, inspirada nas matrioscas, bonecas russas que guardam outras dentro de si, revelando histórias dentro de histórias.
No domingo (5), das 13h30 às 16h30, a companhia promove uma oficina de teatro para mulheres, conduzida por Aline Filócomo, Natacha Dias, Paula Arruda e Rita Grillo. A proposta é estimular a criação de cenas a partir de histórias pessoais, valorizando a memória e o impulso criativo.
“Moscou para Principiantes” é a montagem de estreia da Boneca Russa/Cia de Teatro e circula pelo interior paulista após ser contemplada por editais como o ProAC e o Prêmio Zé Renato de Teatro.