Espetáculo e oficina gratuitos agitam o Casarão em Campinas

O Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, recebe neste fim de semana o espetáculo “Moscou para Principiantes” e uma oficina de teatro, ambos gratuitos e promovidos pela Boneca Russa/Cia de Teatro. As apresentações acontecem no sábado (4), às 20h, e no domingo (5), às 18h. No sábado, o público poderá participar de um bate-papo com as artistas após a sessão.

A peça investiga os sentidos do trabalho no cotidiano, explorando com humor e poesia a relação entre obrigações, desejos e frustrações. Em cena, as atrizes Natacha Dias, Paula Arruda e Rita Grillo alternam-se entre personagens da obra “As Três Irmãs”, de Tchekhov, mulheres aposentadas que relembram suas memórias e as próprias atrizes refletindo sobre suas vidas.

A encenação mescla teatro, cinema e instalação artística, inspirada nas matrioscas, bonecas russas que guardam outras dentro de si, revelando histórias dentro de histórias.