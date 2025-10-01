Mês da Pessoa Idosa terá programação em todas as regiões

Campinas inicia nesta quarta-feira (1º) a programação do Mês da Pessoa Idosa, com 28 atividades já confirmadas e outras em definição, distribuídas ao longo de outubro em diversos bairros e instituições da cidade. Com o lema “Vez, voz e valorização”, o objetivo é fortalecer o protagonismo da população idosa e abrir espaços de escuta, formação e celebração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abertura será marcada pelo seminário “Longevidade e Qualidade de Vida”, realizado em parceria com a Unicamp, reunindo especialistas da universidade e da PUC-Campinas para capacitar profissionais que atuam em Instituições de Longa Permanência (ILPIs). Outro destaque é o Sarau da Pessoa Idosa: Vez e Voz, no dia 31, que reunirá grupos de todas as regiões da cidade.

Durante o mês, também está prevista a entrega do selo “Morada Legal”, concedido às ILPIs que se destacam pela qualidade no atendimento, estrutura e cuidados oferecidos.