ABSURDO

Homem invade e ateia fogo em academia de Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
O fogo não se alastrou e, como a academia estava vazia no momento do ataque, não houve feridos.

Um incêndio criminoso atingiu uma academia na Avenida Júlio Xavier, no bairro Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu, na tarde de terça-feira (30). O ataque ocorreu por volta das 13h30, quando um homem invadiu o local, espalhou um líquido inflamável e iniciou as chamas.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. O suspeito entrou carregando um galão com o produto, despejou o líquido e em seguida ateou fogo. O incêndio, no entanto, não se alastrou, e como a academia estava vazia no momento, não houve feridos.

Equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil estiveram no local. A Perícia Técnica foi acionada, e as investigações buscam identificar e prender o responsável, além de esclarecer a motivação do ataque.

