Homem invade e ateia fogo em academia de Mogi Guaçu

Um incêndio criminoso atingiu uma academia na Avenida Júlio Xavier, no bairro Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu, na tarde de terça-feira (30). O ataque ocorreu por volta das 13h30, quando um homem invadiu o local, espalhou um líquido inflamável e iniciou as chamas.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. O suspeito entrou carregando um galão com o produto, despejou o líquido e em seguida ateou fogo. O incêndio, no entanto, não se alastrou, e como a academia estava vazia no momento, não houve feridos.

Equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil estiveram no local. A Perícia Técnica foi acionada, e as investigações buscam identificar e prender o responsável, além de esclarecer a motivação do ataque.