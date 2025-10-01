Filha ameaça usuária de drogas após mãe ser presa por tráfico

A Polícia Militar prendeu duas mulheres no Parque Bela Vista, em Pedreira, durante uma operação de rotina que começou com flagrante de tráfico de drogas e terminou em nova prisão dentro da delegacia.

Segundo a PM, uma das mulheres foi surpreendida vendendo entorpecentes e tentou fugir junto da compradora. Na abordagem, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e dinheiro com a suspeita de tráfico. A outra mulher admitiu que estava no local para adquirir crack.

Na delegacia, o caso tomou outro rumo. A filha da mulher presa por tráfico compareceu ao local e passou a ameaçar a usuária detida no flagrante, chamando-a de “cagueta” e dizendo que “o crime iria se vingar”. Testemunhas relataram ainda que ela afirmou que iria “arrebentar” com a vítima quando a encontrasse na rua.