01 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CASOS DE FAMÍLIA

Filha ameaça usuária de drogas após mãe ser presa por tráfico

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Caso em Pedreira começou com flagrante de drogas e terminou em nova prisão na delegacia.
Caso em Pedreira começou com flagrante de drogas e terminou em nova prisão na delegacia.

A Polícia Militar prendeu duas mulheres no Parque Bela Vista, em Pedreira, durante uma operação de rotina que começou com flagrante de tráfico de drogas e terminou em nova prisão dentro da delegacia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, uma das mulheres foi surpreendida vendendo entorpecentes e tentou fugir junto da compradora. Na abordagem, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e dinheiro com a suspeita de tráfico. A outra mulher admitiu que estava no local para adquirir crack.

Na delegacia, o caso tomou outro rumo. A filha da mulher presa por tráfico compareceu ao local e passou a ameaçar a usuária detida no flagrante, chamando-a de “cagueta” e dizendo que “o crime iria se vingar”. Testemunhas relataram ainda que ela afirmou que iria “arrebentar” com a vítima quando a encontrasse na rua.

Diante das ameaças, a jovem também foi presa. Mãe e filha permanecem detidas, enquanto a mulher que comprava drogas foi liberada após prestar esclarecimentos. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.

Comentários

Comentários