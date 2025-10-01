01 de outubro de 2025
AUDÁCIA

Morador de rua é preso com materiais de construção furtados

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito, que estava em situação de rua, não soube explicar a origem dos produtos novos e acabou confessando o crime durante abordagem policial.
A Polícia Militar prendeu um homem em situação de rua, no Centro de Nova Odessa, suspeito de furtar materiais de construção. A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram o indivíduo empurrando um carrinho carregado com produtos novos e embalados.

Questionado, o homem alegou que havia recebido dinheiro para transportar os itens até o Bairro Picerno. No entanto, não soube informar o endereço nem identificar a pessoa que teria feito o pagamento, levantando desconfiança sobre sua versão.

Conduzido pela guarnição para verificar a procedência da carga, o suspeito acabou confessando o furto dos materiais. Ele foi levado ao Distrito Policial de Nova Odessa, onde a ocorrência foi registrada, e permaneceu à disposição da Justiça.

