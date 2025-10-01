GM prende trio furtando cabos de telefonia em Campinas

A Guarda Municipal de Campinas prendeu três homens suspeitos de furtar cabos de telefonia da Vivo na Rua Martinho Lutero, no Jardim Adhemar de Barros. Eles estavam uniformizados e utilizavam uma van Fiorino caracterizada da empresa Telemont, terceirizada da operadora para serviços de manutenção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência começou após uma denúncia de furto no local. Ao chegarem, os guardas encontraram os homens com 156 metros de fios dentro do veículo. Eles apresentaram uma ordem de serviço para retirada dos cabos, mas um técnico de segurança da Vivo constatou que os cortes eram irregulares e haviam sido feitos na própria via, contrariando o documento apresentado.

Os suspeitos alegaram que o material havia sido retirado em outra cidade, versão desmentida pela perícia. Quatro celulares foram apreendidos com os acusados, que foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional. O delegado indiciou o trio por furto, mas eles foram liberados para responder em liberdade.