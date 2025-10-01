Calor e baixa umidade predominam na região nesta quarta-feira

A quarta-feira (1º) será de céu claro, tempo firme e calor intenso na Região Metropolitana de Campinas (RMC). De acordo com a previsão, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C, sem expectativa de chuva.

O alerta fica para a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir 30%, índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A condição exige atenção especial com a hidratação e cuidados redobrados, principalmente com idosos e crianças.

No fim da tarde e à noite, os ventos devem soprar com mais intensidade, trazendo leve alívio na sensação de abafamento, mas sem mudanças significativas no quadro geral do tempo.