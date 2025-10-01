Calor e baixa umidade predominam na região nesta quarta-feira

A quarta-feira (1º) será de céu claro, tempo firme e calor intenso na Região Metropolitana de Campinas (RMC). De acordo com a previsão, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C, sem expectativa de chuva.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O alerta fica para a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir 30%, índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A condição exige atenção especial com a hidratação e cuidados redobrados, principalmente com idosos e crianças.
No fim da tarde e à noite, os ventos devem soprar com mais intensidade, trazendo leve alívio na sensação de abafamento, mas sem mudanças significativas no quadro geral do tempo.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.