01 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Calor e baixa umidade predominam na região nesta quarta-feira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Sampi Campinas
Temperaturas devem variar entre 18°C e 33°C, com umidade podendo chegar a apenas 30%; previsão indica ventos mais fortes à noite.
Temperaturas devem variar entre 18°C e 33°C, com umidade podendo chegar a apenas 30%; previsão indica ventos mais fortes à noite.

A quarta-feira (1º) será de céu claro, tempo firme e calor intenso na Região Metropolitana de Campinas (RMC). De acordo com a previsão, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C, sem expectativa de chuva.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O alerta fica para a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir 30%, índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A condição exige atenção especial com a hidratação e cuidados redobrados, principalmente com idosos e crianças.

No fim da tarde e à noite, os ventos devem soprar com mais intensidade, trazendo leve alívio na sensação de abafamento, mas sem mudanças significativas no quadro geral do tempo.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Comentários

Comentários