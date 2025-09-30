Operação contra roubo de caminhões prende 29 e bloqueia R$ 40 mi

A Polícia Federal confirmou o balanço da Operação Vareio, realizada nesta terça-feira (30), que prendeu 29 pessoas ligadas a uma organização criminosa especializada em roubos violentos de cargas e caminhões. Outros seis investigados seguem foragidos.
As ações ocorreram em cinco estados — São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina — com apoio de 220 policiais federais e 205 policiais militares rodoviários. No total, foram cumpridos 35 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores e da suspensão de empresas suspeitas de envolvimento no esquema.
De acordo com o delegado Edson Geraldo de Souza, que conduziu a coletiva de imprensa, a operação é um desdobramento da Cacaria, de 2024. “Naquele momento nós nos concentramos nos roubadores, que abordavam os motoristas. Agora o foco é nos receptadores, nos desmanches e na comercialização das peças roubadas”, explicou.
As investigações indicam que o grupo praticou pelo menos 50 roubos entre agosto de 2024 e junho de 2025. Os criminosos tinham como meta roubar dois caminhões por semana, o que poderia render mais de R$ 1 milhão por mês.
Segundo a PF, a quadrilha era estruturada em toda a cadeia criminosa, desde a interceptação de veículos com uso de bloqueadores de sinal até a revenda das peças em galpões clandestinos, empresas de fachada e marketplaces. Entre os investigados há até sócio de empresa de rastreamento veicular, que teria vendido informações sigilosas para facilitar os crimes.
“O que retroalimenta o roubo de cargas é o mercado. Encontramos empresas de grande porte que buscavam peças e caminhões, mantendo o ciclo criminoso”, afirmou o delegado.
Os presos vão responder por crimes de organização criminosa armada, roubo, receptação e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 40 anos de prisão.