Operação contra roubo de caminhões prende 29 e bloqueia R$ 40 mi

A Polícia Federal confirmou o balanço da Operação Vareio, realizada nesta terça-feira (30), que prendeu 29 pessoas ligadas a uma organização criminosa especializada em roubos violentos de cargas e caminhões. Outros seis investigados seguem foragidos.

As ações ocorreram em cinco estados — São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina — com apoio de 220 policiais federais e 205 policiais militares rodoviários. No total, foram cumpridos 35 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores e da suspensão de empresas suspeitas de envolvimento no esquema.

De acordo com o delegado Edson Geraldo de Souza, que conduziu a coletiva de imprensa, a operação é um desdobramento da Cacaria, de 2024. “Naquele momento nós nos concentramos nos roubadores, que abordavam os motoristas. Agora o foco é nos receptadores, nos desmanches e na comercialização das peças roubadas”, explicou.