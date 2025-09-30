Calor bate 35ºC e ar seco de 19% coloca Campinas em alerta

Campinas enfrentou nesta terça-feira, dia 30 de setembro, o dia mais quente do ano e um dos mais secos, com registros que colocaram a cidade em estado de alerta para riscos à saúde. Às 13h20, a umidade relativa do ar caiu para 19,2%, índice medido pela estação do IAC-CIIAGRO, no Taquaral. Já às 14h10, a estação do Cepagri registrou temperatura de 35ºC, ultrapassando os 34,5ºC registrados em fevereiro e se tornando a maior marca de 2025 até agora.

De acordo com a escala da Organização Mundial da Saúde (OMS), índices de umidade abaixo de 20% configuram estado de alerta, com riscos significativos de problemas respiratórios, desidratação e agravamento de doenças preexistentes. O clima seco pode provocar ainda irritações nos olhos e na garganta, além de afetar o desempenho físico.

A Defesa Civil recomendou que a população evite esforços ao ar livre entre 10h e 16h, mantenha-se hidratada, use soro fisiológico para olhos e narinas, e procure ambientes ventilados. A recomendação vale principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.