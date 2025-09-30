'Falso cuidador' é suspeito de furtar joias e dólares de idoso

A Polícia Civil de Campinas cumpriu, na manhã de segunda-feira (29), um mandado de busca e apreensão um homem acusado de aplicar o golpe do “falso cuidador”. Ele é investigado por furtar cerca de R$ 100 mil em joias e dólares da residência de um idoso acamado no bairro Proost de Souza.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contratou uma empresa, especializada em cuidadores, após uma cirurgia na coluna. No primeiro dia de trabalho, o funcionário designado teria arrombado uma gaveta trancada e levado os bens.

As investigações revelaram que o suspeito já respondia a outros casos semelhantes e havia sido citado em reportagens da imprensa. Com base nas evidências, o delegado José Leandro Moreira Falkine pediu medidas cautelares, como prisão preventiva, quebra de sigilos bancário e telefônico, rastreamento e acionamento do COAF, que detectou movimentações financeiras suspeitas.