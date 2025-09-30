Polícia acha 17 mil bebidas falsificadas em chácara de Americana

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (30) uma operação contra a falsificação de bebidas alcoólicas no interior do estado. Os agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriram três mandados de busca em Americana e localizaram uma fábrica clandestina em uma chácara na zona rural da cidade, usada para envasar e armazenar uísque, gim e vodka.
Segundo o Deic, no local foram apreendidos mais de 17,7 mil produtos entre garrafas, rótulos e recipientes de transporte. Apesar da gravidade do caso, a substância metanol não foi encontrada nos materiais recolhidos.
A ação contou com apoio da Associação Brasileira de Bebidas e de uma empresa de e-commerce, canal usado para a comercialização ilegal. O delegado Wagner Carrasco destacou que o local era “muito bem estruturado” e abastecia não apenas a região de Americana, mas também a capital paulista. Duas pessoas foram presas e vão responder por crimes contra a saúde pública, contra a relação de consumo e contra a propriedade material.
Somente neste ano, a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Antipirataria já apreendeu mais de 14 milhões de produtos relacionados à falsificação de bebidas e prendeu 20 pessoas.
Fiscalização em bares e adegas
Na segunda-feira (29), uma operação conjunta das secretarias estaduais da Saúde e da Segurança Pública com o Centro de Vigilância Sanitária (CVS) e a Covisa inspecionou três estabelecimentos nos Jardins e na Mooca, em São Paulo. Ao todo, 117 garrafas sem rótulo e sem comprovação de origem foram apreendidas, e dois locais foram autuados por irregularidades sanitárias.
Somente em setembro, mais de 43 mil fiscalizações foram realizadas em bares, restaurantes, adegas e comércios de bebidas nos 645 municípios paulistas.
Casos de intoxicação
Desde junho, o estado registrou seis casos confirmados de intoxicação por metanol ligados ao consumo de bebidas adulteradas. Três mortes já foram confirmadas – em São Bernardo do Campo, na capital e em investigação de local de residência –, enquanto dez casos seguem em apuração.