Polícia acha 17 mil bebidas falsificadas em chácara de Americana

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (30) uma operação contra a falsificação de bebidas alcoólicas no interior do estado. Os agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriram três mandados de busca em Americana e localizaram uma fábrica clandestina em uma chácara na zona rural da cidade, usada para envasar e armazenar uísque, gim e vodka.

Segundo o Deic, no local foram apreendidos mais de 17,7 mil produtos entre garrafas, rótulos e recipientes de transporte. Apesar da gravidade do caso, a substância metanol não foi encontrada nos materiais recolhidos.

A ação contou com apoio da Associação Brasileira de Bebidas e de uma empresa de e-commerce, canal usado para a comercialização ilegal. O delegado Wagner Carrasco destacou que o local era “muito bem estruturado” e abastecia não apenas a região de Americana, mas também a capital paulista. Duas pessoas foram presas e vão responder por crimes contra a saúde pública, contra a relação de consumo e contra a propriedade material.