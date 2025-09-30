Câmara aprova Refis 2025 com desconto de até 70% em Campinas

Os vereadores de Campinas aprovaram nesta segunda-feira (29), em segunda votação, o projeto que cria o Programa de Regularização Fiscal (Refis Campinas 2025). A proposta prevê condições especiais para quitação ou parcelamento de dívidas tributárias e não tributárias com o município, válidas para pessoas físicas e jurídicas.

O texto, de autoria do Executivo, foi aprovado com uma emenda do vereador Paulo Haddad (PSD), que ampliou em 10% os descontos de juros e multas. “É um projeto muito esperado pelos nossos munícipes, uma oportunidade de a população colocar a vida financeira em ordem em relação à Prefeitura. Também é um benefício para a Prefeitura, que poderá usar os recursos para investir em políticas públicas”, afirmou o parlamentar.

Com a mudança, os descontos ficam assim definidos: