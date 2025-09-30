Câmara aprova Refis 2025 com desconto de até 70% em Campinas

Os vereadores de Campinas aprovaram nesta segunda-feira (29), em segunda votação, o projeto que cria o Programa de Regularização Fiscal (Refis Campinas 2025). A proposta prevê condições especiais para quitação ou parcelamento de dívidas tributárias e não tributárias com o município, válidas para pessoas físicas e jurídicas.
O texto, de autoria do Executivo, foi aprovado com uma emenda do vereador Paulo Haddad (PSD), que ampliou em 10% os descontos de juros e multas. “É um projeto muito esperado pelos nossos munícipes, uma oportunidade de a população colocar a vida financeira em ordem em relação à Prefeitura. Também é um benefício para a Prefeitura, que poderá usar os recursos para investir em políticas públicas”, afirmou o parlamentar.
Com a mudança, os descontos ficam assim definidos:
- 70% para pagamento à vista;
- 60% entre 2 e 6 parcelas;
- 50% entre 7 e 12 parcelas, com juros de 6% ao ano;
- 40% entre 13 e 60 parcelas, também com juros de 6% ao ano.
Para dívidas acima de R$ 1 milhão, o parcelamento poderá chegar a 96 vezes, com abatimento de 30%. Já nos créditos não tributários, os descontos variam de 15% à vista a 8% em até 96 parcelas.
A adesão será feita exclusivamente pela internet, em prazo inicial de 60 dias a partir da publicação do decreto de regulamentação.
Na justificativa, a Prefeitura argumenta que o Refis 2025 busca reforçar a arrecadação, reduzir ações judiciais e estimular a economia local, em cenário de instabilidade. O projeto contou com apoio de entidades do setor produtivo e segue o modelo de programas de regularização anteriores já aplicados em Campinas.