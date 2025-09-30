PF de Campinas faz operação contra quadrilha de roubo de cargas

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (30) a Operação Vareio, com foco em desarticular uma organização criminosa especializada em roubos violentos de caminhões e cargas. As ações se concentram em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina.
Foram mobilizados 220 policiais federais e 205 policiais militares rodoviários de SP para cumprir 35 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários e Organização Criminosa da Capital. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores ligados ao grupo e a suspensão de empresas que compravam peças de veículos roubados.
Segundo a PF, as investigações começaram em Campinas a partir da Operação Cacaria, em 2024, e identificaram uma quadrilha armada e estruturada. O grupo usava desde bloqueadores de sinal de celular, GPS e Wi-Fi até galpões de desmanche e notas fiscais falsas para revender peças em diversos estados e até em marketplaces.
Divulgação/PF
A apuração aponta que os criminosos praticaram ao menos 50 roubos entre agosto de 2024 e junho de 2025, sempre com violência. A meta do grupo era dois caminhões por semana, o que poderia render mais de R$ 1 milhão por mês.
Entre os investigados há até sócio de empresa de rastreamento veicular, o que garantia acesso privilegiado a tecnologias antifurto. Os líderes, quando não atuavam diretamente nos roubos, recrutavam novos integrantes e organizavam a logística.
Os investigados responderão por crimes como organização criminosa armada, roubo, receptação e lavagem de dinheiro, com penas que podem superar 40 anos de prisão.