PF de Campinas faz operação contra quadrilha de roubo de cargas

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (30) a Operação Vareio, com foco em desarticular uma organização criminosa especializada em roubos violentos de caminhões e cargas. As ações se concentram em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina.

Foram mobilizados 220 policiais federais e 205 policiais militares rodoviários de SP para cumprir 35 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários e Organização Criminosa da Capital. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores ligados ao grupo e a suspensão de empresas que compravam peças de veículos roubados.

Segundo a PF, as investigações começaram em Campinas a partir da Operação Cacaria, em 2024, e identificaram uma quadrilha armada e estruturada. O grupo usava desde bloqueadores de sinal de celular, GPS e Wi-Fi até galpões de desmanche e notas fiscais falsas para revender peças em diversos estados e até em marketplaces.