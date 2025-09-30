Sumaré divulga seleção para mais de 300 vagas em rede atacadista

A rede Assaí Atacadista abriu processo seletivo para contratar mais de 300 colaboradores para a sua nova loja em Sumaré. As oportunidades abrangem diferentes áreas, níveis de escolaridade e experiências.

As funções de Repositor de Mercadorias (86 vagas) e Operador de Caixa (71 vagas) concentram a maior parte das vagas. Também há destaque para Auxiliar de Depósito (15 vagas) e Açougueiro (12 vagas).

Além das funções operacionais, a empresa oferece cargos técnicos e de liderança, como Nutricionista, Assistente de TI, Chefe de Manutenção e Auxiliar de RH, que exigem maior qualificação e experiência prévia.