EMPREGO

Sumaré divulga seleção para mais de 300 vagas em rede atacadista

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Assaí Atacadista abre mais de 300 vagas para nova loja na cidade; inscrições devem ser feitas no PAT.
Assaí Atacadista abre mais de 300 vagas para nova loja na cidade; inscrições devem ser feitas no PAT.

A rede Assaí Atacadista abriu processo seletivo para contratar mais de 300 colaboradores para a sua nova loja em Sumaré. As oportunidades abrangem diferentes áreas, níveis de escolaridade e experiências.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As funções de Repositor de Mercadorias (86 vagas) e Operador de Caixa (71 vagas) concentram a maior parte das vagas. Também há destaque para Auxiliar de Depósito (15 vagas) e Açougueiro (12 vagas).

Além das funções operacionais, a empresa oferece cargos técnicos e de liderança, como Nutricionista, Assistente de TI, Chefe de Manutenção e Auxiliar de RH, que exigem maior qualificação e experiência prévia.

Há ainda vagas para conferentes, operadores de empilhadeira, atendentes de vendas, empacotadores, padeiros, cozinheiros e chefes de seção.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, responsável pela intermediação.

  • Endereço: Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos, Sumaré
  • Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

É necessário apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

