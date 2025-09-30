Campinas faz mutirão de atualização do Cadastro Único

A Prefeitura de Campinas realiza, de terça-feira (30) a quinta-feira (2), um novo mutirão de atualização do Cadastro Único, com foco em famílias em situação de vulnerabilidade. A ação será conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e vai atender moradores dos bairros Oziel, Monte Cristo, Gleba B e Jardim do Lago 2.

As equipes da Prefeitura e da IMA (Informática de Municípios Associados) vão percorrer as casas previamente mapeadas em duplas, utilizando veículos oficiais e crachás de identificação. Durante as visitas, serão conferidos dados de renda, endereço e composição familiar, além de repassadas orientações sobre a importância de manter o cadastro atualizado para evitar bloqueios no Bolsa Família e no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Famílias que não forem encontradas ou não apresentarem toda a documentação poderão concluir o processo no CRAS Bandeiras, localizado na rua Altino Arantes, 128 – Jardim Bandeiras II.