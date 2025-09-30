Ladrão é preso após furtar creme para trocar por drogas

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furto em um estabelecimento comercial no Bairro Planalto, em Jaguariúna. A prisão ocorreu após funcionários do local acionarem os policiais e fornecerem a descrição do autor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o patrulhamento pelas regiões da Vila Guilherme, Miguel Martini e João Aldo Nassif, o suspeito foi localizado no Bairro Miguel Martini, caminhando em direção à linha férrea. Com ele, os agentes encontraram um produto de higiene enrolado em uma camiseta, identificado como o item levado do comércio.

Em depoimento, o homem confessou o crime e declarou que pretendia vender o produto para conseguir dinheiro e sustentar seu vício. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O item foi devolvido ao estabelecimento, e o suspeito permaneceu preso.