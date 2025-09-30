Homem é investigado por posse ilegal de arma e ameaçar esposa

Uma mulher acionou a polícia após encontrar uma pistola calibre 9mm escondida atrás da televisão em sua residência, no Jardim João Paulo II, em Sumaré. Segundo o relato, o armamento pertencia ao marido, que a havia ameaçado e não estava no local no momento da ocorrência.

A arma, que estava carregada com 11 cartuchos, foi apreendida junto com mais três munições encontradas dentro de um guarda-roupas usado pelo homem. A vítima afirmou que o companheiro não possuía documentação ou autorização para portar o armamento.

Ela foi encaminhada ao plantão policial, onde o caso foi registrado como ameaça e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito. O suspeito segue em liberdade e não foi localizado até o momento.