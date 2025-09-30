Suspeito morre em troca de tiros após roubo de carga

Um suspeito morreu e outro foi preso após uma troca de tiros com a Polícia Militar, na madrugada de segunda-feira (29), em Nova Odessa. Eles faziam parte de uma quadrilha acusada de roubar uma carga de sucata de alumínio avaliada em R$ 158 mil. Outros três criminosos conseguiram escapar.

O crime ocorreu por volta das 4h30, quando um caminhoneiro foi abordado por cinco homens armados na Avenida Arnaldo Júlio Mauerberg. Os assaltantes emparelharam o carro com o caminhão, obrigaram o motorista a parar e o mantiveram refém em uma área de mata, enquanto parte do grupo fugia com o veículo carregado.

Após denúncia, os policiais encontraram os criminosos armados e houve confronto. Um dos suspeitos foi baleado, socorrido ao Hospital Municipal de Nova Odessa, mas não resistiu. Outro integrante foi detido no local, enquanto três escaparam.