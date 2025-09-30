RMC enfrenta calor e ar seco com umidade em nível crítico

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve continuar enfrentando calor intenso e ar seco nos próximos dois dias. A previsão aponta temperaturas entre 32°C e 34°C nas máximas, enquanto as mínimas variam de 17°C a 19°C.

O grande alerta é para a umidade relativa do ar, que pode cair a apenas 20% durante a tarde, patamar considerado crítico. A condição exige atenção redobrada, especialmente com idosos e crianças, os mais vulneráveis aos efeitos do tempo seco.

Além disso, a previsão indica a presença de ventos moderados a fortes, que devem se intensificar na quarta-feira (1º). A probabilidade de chuva segue baixa para o período.