Tour Campinas abre vagas para novo passeio de Maria Fumaça

O Tour Campinas, programa da Secretaria de Cultura e Turismo, vai promover em 19 de outubro mais uma edição do tradicional passeio de Maria Fumaça, oportunidade para moradores e visitantes vivenciarem a história ferroviária da cidade. As inscrições gratuitas começam em 11 de outubro, pelo site oficial do município (campinas.sp.gov.br/turismo).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A atividade terá início às 14h, com deslocamento de ônibus por locais de relevância histórica ligados à ferrovia. O trajeto será acompanhado por guia especializado, que fará explicações sobre cada ponto visitado. A parada final será na Estação Anhumas, de onde parte o trem às 15h.
A viagem a bordo da locomotiva percorre cerca de 12 quilômetros até o distrito de Tanquinho, em uma experiência de aproximadamente 1h30. Durante o trajeto, os passageiros poderão apreciar a paisagem natural e atrações culturais preparadas para o passeio. O retorno está previsto para 17h20.
Primeira edição leva 40 pessoas em viagem nostálgica
Divulgação/PMC
Campinas realizou neste domingo (28) a primeira edição especial do Tour Campinas a bordo da Maria Fumaça, atração que reuniu 40 participantes em uma viagem de cerca de 12 quilômetros entre a Estação Anhumas e o distrito de Tanquinho.
O roteiro começou na Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, onde o grupo embarcou em ônibus rumo à Estação Anhumas. De lá, seguiram em uma locomotiva a vapor em um trajeto de aproximadamente 1h30, com direito a paradas para contemplação da paisagem e registro de fotos.
Entre os participantes, o clima foi de nostalgia. “O passeio foi incrível. Foi uma viagem no tempo. Achei tudo especial”, relatou a moradora de Campinas Carolina Santos.
O evento foi realizado em parceria entre a Prefeitura de Campinas e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), responsável pela conservação do patrimônio ferroviário no país. A iniciativa faz parte das ações de turismo cultural do município, com foco na valorização da memória ferroviária e no fortalecimento de experiências que conectam história e lazer.