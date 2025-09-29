Tour Campinas abre vagas para novo passeio de Maria Fumaça

O Tour Campinas, programa da Secretaria de Cultura e Turismo, vai promover em 19 de outubro mais uma edição do tradicional passeio de Maria Fumaça, oportunidade para moradores e visitantes vivenciarem a história ferroviária da cidade. As inscrições gratuitas começam em 11 de outubro, pelo site oficial do município (campinas.sp.gov.br/turismo).

A atividade terá início às 14h, com deslocamento de ônibus por locais de relevância histórica ligados à ferrovia. O trajeto será acompanhado por guia especializado, que fará explicações sobre cada ponto visitado. A parada final será na Estação Anhumas, de onde parte o trem às 15h.

A viagem a bordo da locomotiva percorre cerca de 12 quilômetros até o distrito de Tanquinho, em uma experiência de aproximadamente 1h30. Durante o trajeto, os passageiros poderão apreciar a paisagem natural e atrações culturais preparadas para o passeio. O retorno está previsto para 17h20.

Primeira edição leva 40 pessoas em viagem nostálgica